Wartungsarbeiten am Sendemast

An unserem Sendemast auf dem Riegerberg laufen heute Vormittag Wartungsarbeiten. Deshalb kommt es bis 13 Uhr zu teils starken Empfangs-Störungen. Unser Programm ist während der Arbeiten nur schlecht oder gar nicht zu hören. Die Störung betrifft allerdings nur den UKW Empfang. Über unsere Radio Hagen App oder unseren Web-Stream sind wir weiter wie gewohnt zu empfangen. An unserem Sendemast im Hagener Stadtwald werden die Antennen überprüft. Außerdem wird auch der Turm an sich unter die Lupe genommen. Die Wartungsarbeiten müssen sein und stehen regelmäßig auf der Tagesordnung.

