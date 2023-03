Was fängt man mit Chat GPT an?

Chat GPT ist eine Software auf der Basis von künstlicher Intelligenz, die kompletten Texte eigenständig schreiben kann, und sich auch in Maßen unterhalten kann. So weit, so unbestimmt: Wie können Unternehmen in unserer Region diese Möglichkeiten nutzen - das ist das Thema eines Workshops, den die Hagen Wirtschaftsentwicklung anbietet.

Der Workshop wird aus dem M12 Co-Creation Space gestreamt, ein Link zur Anmeldung ist auf unserer Homepage.

Link für den Stream am 9.3. von 16:00 bis 17:00 Uhr: https://bit.ly/rInkLAZ