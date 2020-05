Was geht an Vatertag?

Vatertag unter Corona bedeutet: Es gelten am Donnerstag alle Coronaschutzregeln, wie sie auch am Mittwoch und am Freitag gelten. Das betrifft unter anderem die Regel, dass nur Menschen aus zwei Haushalten zusammen kommen dürfen. Auch die beliebten Waldgaststätten, die auf der Vatertagstour besucht werden, stehen unter Beobachtung des Ordnungsamtes.