Was Polizisten alles erleben..

Daraufhin wurde er gestoppt und kontrolliert, worauf er uneinsichtig und aggressiv reagierte. Nach Zahlung eines Verwarngeldes durfte er aber weiter fahren. Kurze Zeit später tauchte der Mann erneut auf und provozierte die Beamten weiter. Ein Platzverweis irritierte den Mann überhaupt nicht, er wurde schließlich festgenommen und gefesselt in einen Streifenwagen gesetzt. Das machte ihn so aggressiv, dass er versuchte, die Beamten trotz Maske anzuspucken und anzuhusten. Gleichzeitig sprach er von einem Anschlag, der 20 Polizisten töten würde. In der Zelle zog er dann die Hose runter und masturbierte in Richtung der Polizisten. Die riefen schließlich einen Arzt. Der stellte eine internistische Grunderkrankung fest und ließ den Mann in ein Krankenhaus einweisen. Diverse Anzeigen sind auf dem Weg.