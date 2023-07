Was wird aus Haspe?

Es geht zum Beispiel darum, Anreize zu schaffen, damit die Menschen wieder ins Hasper Zentrum kommen. Deswegen gibt es Mitte August eine Planungswerkstatt in den Räumen der Gesamtschule, zu der Bezirksbürgermeister Horst Wisotzki alle Interessierten einlädt.

Haspe profitiert zwar auch vom Sofortprogramm Innenstadt, bisher wurde darüber aber nur ein Ladenlokal an die Diakonie vermieten. Bei vielen anderen leerstehenden Flächen sind bauliche Veränderungen erforderlich, die momentan nicht gefördert werden. Das soll sich für das nächste Jahr ändern. Für Haspe wurden neue Fördermittel beantragt, die Förderbewilligung kommt voraussichtlich im Herbst.





Termin für die Planungswerkstatt ist am 17. August um 18.30 Uhr in der Gesamtschule Haspe, für eine bessere Planung wird um Anmeldung gebeten, per Mail an hagen@stadt-handel.de