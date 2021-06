Waschhaus in Vorhalle

Auf dem Friedhof in Vorhalle steht ab sofort ein muslimisches Waschhaus zur Verfügung. Das Waschhaus bietet Hagenerinnen und Hagenern muslimischen Glaubens einen Ort, an dem sie religiöse Bestattungsriten in ihrer Heimat Hagen durchführen können, sagte Oberbürgermeister Erik O. Schulz zur Einweihung.

