Waschsalon wäscht wieder...

Unter Einhaltung strengster Regeln kann das Wäschewaschen klappen. Die Menschen können ab dem 30sten März in den Hinterhof des Waschsalons kommen. Dort kann die Wäsche in bereit gestellte Boxen gelegt werden. und später kann man sie auf diese Weise auch wieder abholen. Außerdem können Bedürftige in Notlagen Schlafsäcke und warme Kleidung bekommen.