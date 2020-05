Wasser marsch

Normal ist das alle drei bis sieben Tage notwendig, ansonsten können sich Keime bilden. Deswegen sollte das Wasser da, wo der Betrieb wieder los geht, so lange laufen, bis es kalt und klar aus dem Hahn kommt. Beim Warmwasserhahn sollte es so heiß wie möglich werden. Steht Wasser länger in den Leitungen, können sich krankmachende Keime bilden. Im Zweifel können sich Kunden an Enervie wenden, das hauseigene Labor nimmt dann Proben vor Ort und untersucht und analysiert diese dann.