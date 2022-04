Wasserbecken für die Brücke

20 x 55 Meter ist das Becken groß - also in etwa so groß ein großes Schwimmbecken. Das soll das Wasser fassen, dass bei Regen von der neuen Talbrücke abläuft.

Der Neubau bringt ein paar Verbesserungen. So soll bei Starkregen nicht gleich die komplette Wassermenge einfach weitergeleitet werden, sondern die Abgabe an den Fluss Rahmede wird gedrosselt - das ist eine Lehre aus der Juliflut.

Außerdem wird das Wasser, das von der Autobahn abfließt, vorher gefiltert.