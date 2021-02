Wasserschaden auf dem Elbersgelände

Unschöne Bescherung - vor Ort im kleinen Theater auf dem Elbersgelände. Aus einem Abwasserrohr lief das Schmelzwasser in Strömen in die Umkleide, von dort weiter in die Technik, wo zig elektronische Geräte im Wasser standen und weiter in den Keller. Schnell kamen der Hausmeister und der Notdienst einer Elektrofirma, um das Leck zu stopfen. Nach und nach muss jetzt das Ganze getrocknet und der Schaden ermittelt werden.





