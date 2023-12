Die Umrüstung auf Wasserstoff in Hagen ist machbar, aber kein Spaziergang. Das Gasnetz muss soweit umgerüstet werden, das es Wasserstoff transportieren kann, es muss überhaupt genügend grüner Wasserstoff zur Verfügung stehen, um etwa energiehungrige Stahlwerke sicher versorgen zu können und die Betriebe brauchen eine gewisse Umrüstungszeit.

Was gerade kleinere Betrieben zu schaffen macht, ist dabei der adminstrative Aufwand, um Genehmigungen für umgebaute Anlagen zu bekommen. Montag präsentieren die Experten ab 14:00 Uhr was wie schnell in Hagen in Sachen Wasserstoff gehen könnte.