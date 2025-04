WE SAY NO – Schüleraktion gegen Rechtsextremismus

„WE SAY NO"

Es sind nur drei Worte – und doch sagen sie so viel: „WE SAY NO". Der Slogan steht für eine Instagram-Challenge, die sich mit rasanter Geschwindigkeit über ganz Deutschland verbreitet hat – ins Leben gerufen vom Christian-Rohlfs-Gymnasium in Hagen.





Die Correctiv-Recherche als Anlass

Anlass war die Veröffentlichung des AfD-Komplexes durch das Medienunternehmen Correctiv. Die gesellschaftliche Empörung war riesig – auch an den Schulen.

Lehrerin Linda Gambero verspürte sofort den Wunsch, als Schule ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. So kam es dazu, dass die SV die #wesayno-Challenge ins Leben rief.

175 Schulen aus ganz Deutschland

Die Idee, die anfangs nur im Hagener Umkreis verbreitet werden sollte, erreichte schon bald viele weitere Schulen. Heute sind 175 Schulen Teil der Aktion – und das in ganz Deutschland! Täglich kommen neue dazu.

Zunächst schrieb das CRG andere Schulen direkt an, heute ist es eine Kettenreaktion: Viele Schulen nominieren sich mittlerweile gegenseitig und machen mit!

Doch die Challenge lebt vor allem durch die Jugendlichen selbst. „Das bedeutet uns richtig viel und macht uns auch sehr stolz", sagt Jasmina R., Schülersprecherin des CRG.