Weihnachten im Corona-Jahr

Gut 90 Prozent sagen, dass ihnen die Gesundheit der Familie wichtiger sei als teure Geschenke. Trotzdem wollen die Menschen in Hagen im Schnitt 510 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Viele fürchten allerdings volle Innenstädte in der Vorweihnachtszeit und bestellen deswegen im Internet. Weihnachten ist auch dieses Jahr trotz Corona das Fest der Familien und Freunde. Nur 23 Prozent der Befragten wollen zum Schutz der Gesundheit auf Familienbesuche an den Feiertagen verzichten.