Weihnachten im Schuhkarton

In dieser Woche startet wieder die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton". Damit ermöglichen Spender unter anderem aus Hagen Kindern in armen Ländern ihr vielleicht erstes Geschenk. Mitmachen kann man bei der Aktion, ohne Geld zu spenden: Einfach für Mädchen oder Jungen der Altersklassen zwei bis vier, fünf bis neun und zehn bis 14 geeignete Geschenke besorgen, in einen Schuhkarton packen, schön verpacken und an einer der zahlreichen Annahmestellen abgeben.

