Weihnachtsbäume entsorgen

Es gibt aber auch noch andere Stellen. Ab heute kann man die Bäume auch zur Kompostierungsanlage in der Donnerkuhle bringen. Bis Ende des Monats klappt die Abgabe auch auf dem HEB-Betriebshof oder den Wertstoffhöfen. Einen besonderen Service bietet eine Pfadfindergruppe in Hohenlimburg an. Sie holt die Bäume bei allen, die sich dafür anmelden, zu Hause ab. Termine dafür sind jetzt am Samstag und dann noch mal am 21sten. Die Abholung ist kostenlos, die Pfadfinder freuen sich aber über eine Spende für ihre Kinder- und Jugendarbeit.