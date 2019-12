Weihnachten im CVJM

Los geht's um 17:30 in der Karl-Adam-Halle in Vorhalle. Für 550 Menschen bietet die Halle Platz, um gemeinsam ein Abendessen, Kaffee, Kuchen und ein Bühnenprogramm zu genießen. Sogar eine Geschenktüte bekommt jeder mit nach Hause. In diesem Jahr gibt es aber auch noch eine zweite Weihnachtsfeier am 2. Weihnachtstag, die für bedürftige Alleinerziehende und Eltern mit Kindern gedacht ist. Die Anmeldungen dafür werden von Kindergärten und Schulen verteilt, man kann sich aber auch persönlich im CVJM anmelden.





Anmeldung:





12.12. 8.30 - 11.00 Luthers Waschsalon

17.12. 18.00 - 20.00 Uhr CVJM

18.12. 11.00 - 13.00 Uhr CVJM





falls dann noch Karten da siund auch am 20. und 23.12 von 10.-14.00 Uhr im CVJM