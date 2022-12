Weihnachtsfeier des CVJM Hagen

Am 24. Dezember findet die 77. Weihnachtsfeier des CVJM statt. In der Karl-Adam-Halle in Vorhalle können alleinstehende, einsame und bedürftige Menschen aus Hagen den Heiligabend zusammen mit anderen Menschen feiern.

© Radio Hagen / Jil Bastian