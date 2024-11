Weihnachtsmärchen im Hasper Hammer

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Weihnachtsmärchen im Hasper Hamer. Es geht um Dornröschen, das Märchen von der Prinzessin, die sich an einer verzauberten Spindel sticht und dann in einen hundertjährigen Schlaf fällt. Und mit ihr auch alle anderen, die im Schloss leben.

© Hasper Hammer