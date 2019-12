Weihnachtsmärkte

Auf dem Tücking lädt der Reitverein Samstag und Sonntag zum Weihnachtsmarkt, der auf dem Kirchplatz in Boele wird von Vereinen und Institutionen organisiert. Romantisch wird es am Schloss Hohenlimburg, den Weihnachtsmarkt dort gibt es am 2. und am 3. Advent. Zum Weihnachtsmarkt in der Stadt kommt morgen der Nikolaus, der Sonntag in der Hagener Innenstadt ist verkaufsoffen.