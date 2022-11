Weihnachtsmärkte in Hagen

Zum ersten Advent gibt es auch wieder Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen. Vor der evangelischen Kirche in Haspe gibt es ein Adventsfest, an der Bürgerhalle in Dahl findet der Volmetaler Weihnachtsmarkt statt. Dazu gibt es viele kleinere Veranstaltungen, etwa in Kirchengemeinden.

© LWL-Freilichtmuseum Hagen