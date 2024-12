Weihnachtsmärkte in Hagen

Die Liste der Weihnachtsmärkte zum zweiten Advent wird länger. Aktionen gibt es am Wochenende in Boele, Eilpe, Delstern, Hohenlimburg, auf dem Tücking, in Wehrinhausen und mitten in der Stadt. Angeblich hat sich fast überall der Nikolaus angesagt.

© Lina Engelhardt