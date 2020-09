Weihnachtsmarkt gebührenfrei

Das Schaustellergewerbe sei durch die Coronaeinschränkungen stark betroffen. Wegen der Auswirkungen der Pandemie ist die Stadt bereit, auf die Gebühren zu verzichten. Schließlich sei der Weihnachtsmarkt auch für die Einzelhändler in der Stadt eine wichtiger Faktor.

Der Hauptausschuss hat das letzte Woche einstimmig so beschlossen. Dabei wurde auch in Rechnung gestellt, dass die Schausteller am Weihnachtsmarkt mit maximal 60 Prozent der üblichen Besucherzahl rechnen können.