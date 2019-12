Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum

Endlich ist er wieder zurück, der Weihnachtsmarkt in Freilichtmuseum ist ja immer jedes Jahr sehr gut besucht. Seit Freitag stellen wieder 85 Aussteller in und um die Werkstätten in Museum ihre weihnachtlichen Produkte zum Verkauf. Unter anderem gibt es Dekoration, Kleidung, Essen und vieles mehr zu kaufen. Die Hagener, die schon am Freitag den Weihnachtsmarkt besuchten waren begeistert.