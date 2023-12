Weihnachtspäckchen für einsame Lkw-Fahrer

Da an Heiligabend und den anderen Weihnachtstagen ein Lkw-Fahrverbot gilt, werden tausende Fahrer die Feiertage auf den Raststätten verbringen. Damit sehen sie auch nicht ihre Familien. Mario Trapp, der selbst Lkw-Fahrer ist, möchte seinen Kolleginnen und Kollegen deshalb eine Freude machen. Gemeinsam mit seiner Frau will er am Samstag mehrere Autobahnraststätten in der Umgebung anfahren und Weihnachtspäckchen verteilt. Die Idee dafür kam Trapp zusammen mit seiner Frau: "Die Lkw-Fahrer haben kein Weihnachten. Also sammeln wir Spenden, machen Tüten fertig und schenken sie den Jungs."