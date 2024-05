Weinfest an der Volme 2024

Restaurant & Weinbar Enotria lädt ein

Das italienische Restaurant und die Weinbar Enotria bietet am Pfingstwochenende wieder sein Weinfest an.

Ausgetragen wird dieses an den Terrassen am Rathaus an der Volme.









© Majlinda Shaqiri / Radio Hagen © Majlinda Shaqiri / Radio Hagen

Was wird angeboten?

Neben vielen Weinsorten, Snacks und Livemusik wird vor Ort italienisches Lebensgefühl mitgegeben- so der Gastgeber und Inhaber der Enotria Domenico di Paolo.

Die Öffnungszeiten für euch:

Samstag, 18.05.24: 13-24 Uhr

Sonntag, 19.05.24: 13-24 Uhr

Montag, 20.05.24: 13-18 Uhr