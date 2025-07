Weiter Probleme mit Wasser in Gasleitungen

Betroffen war und ist vor allem die Warmwasserversorgung. Die Suche nach der Ursache ist aufwendig.

Der Netzbetreiber hat Kontrollstellen entlang des betroffenen Abschnittes eingerichtet. Wasser, das in das Gasnetz eingetreten ist und den sicheren Betrieb verhindert, wird abgepumpt und die Teilabschnitte an den Kontrollpunkten werden engmaschig kontrolliert. Der Netzbetreiber ist bemüht, die Kunden so schnell wie möglich zu versorgen.

Wann jedoch alle gemeldeten Unterbrechungen wieder aufgehoben werden können, ist noch in der Klärung.