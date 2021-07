Weiter Überflutungsgefahr

Meterhoch türmen sich Schuttberge, Geröll, Autowracks und Haushaltsgegenstände an den Straßenrändern. Auch in vielen der 270 Fluss- und Bachläufe der Stadt. Rund 100 000 Tonnen Geröll, Baumstämme und Schlamm behindern den normalen Ablauf des Wassers. Und genau da liege das Problem, so der Wirtschaftsbetrieb Hagen. Wasser kann nicht so schnell abfließen wie in normalen Zeiten.





Der WBH schiebt Sonderschichten und hat außerdem Fremdfirmen beauftragt, den Schuttberg mit abzutragen - das werde aber schätzungsweise bis Oktober dauern. Und bis dahin bestehe erhöhte Hochwassergefahr auch bei kleineren Niederschlägen.





Der WBH und die Stadt empfehlen, die Warnapp Nina auf dem Handy zu installieren, um rechtzeitig Warnungen zu bekommen.