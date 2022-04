Weiterbildung

Die Arbeitswelt verändert sich schnell. Ein Wandel, der Auswirkungen auf die Arbeitsprozesse in den Betrieben und damit auf die Kompetenzen und Qualifikationen der Beschäftigten hat. Wer sich über Qualifizierungen und Weiterbildungen informieren will erreicht das Team der Berufsberatung in der Arbeitsagentur Hagen heute von 8 bis 18 Uhr. Insgesamt zehn digitale Veranstaltungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten wie Strukturwandel und Digitalisierung werden angeboten.









Telefonisch unter 02331/202-181.

www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-nrw/aktionswoche