Weiterbildung für berufliches Vorankommen

Insgesamt drei Schulungs- und Bürogebäude werden seit August 2024 in der Feithstraße gebaut. Ende diesen Jahres sollen zwei von ihnen fertig sein. Der Gebäudekomplex befindet sich gegenüber der FernUniversität. Auch wenn beide im Bildungssektor tätig sind, haben sie andere Zielgruppen. Das Angebot der IAL richtet sich vorrangig an die Kundinnen und Kunden von Jobcenter und der Agentur für Arbeit. Und das sind durchaus gute Nachrichten. Mit 12 Prozent ist 2024 die durchschnittliche Arbeitslosenquote in Hagen auf ihrem Höchststand der letzten 15 Jahre. Insgesamt 12.000 Menschen sind in Hagen betroffen - und die könnten hier bald beruflich neue Wege einschlagen.

In näherer Umgebung gibt es zwar schon Niederlassungen, trotzdem hat die IAL seit Jahren nach einem passenden Grundstück in Hagen gesucht, um eine Lücke zu schließen, so die IAL Geschäftsführerin Dr. Charlotte Rolef.

