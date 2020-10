Weitere Hinweise gesucht

Der dunkle Opel Vectra mit hellem Rallystreifen und Anhängerkupplung hatte bei der Tat ein geklautes Kennzeichen (EN–KP8887). Das Schild wurde in derselben Nacht von einem geparkten Auto gestohlen, welches in Herten in der Nähe der Autobahn 2 stand. Die Diebe sind am Donnerstag in der Früh in einen Juwelier in der Mittelstraße eingestiegen. Im Geschäft stahlen sie eine größere Menge Schmuck aus den Auslagen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei bittet um weitere Hinweise (Nummer: 02331 9862066).

Ein Foto des Tatfahrzeuges gibt es hier.