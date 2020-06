Weitere Lockerungen NRW - das gilt ab dem 15. Juni

Sehr vieles ist wieder möglich: Hochzeite und andere Familienfest dürfen wieder größer gefeiert werden. Hochzeiten, Geburtstage, Abschlussfeiern sind jetzt mit bis zu 50 Teilnehmern erlaubt. Voraussetzung ist, dass die Hygieneregeln beachtet werden und die Personalien der Gäste erfasst wird. Und Heiraten auf dem Standesamt geht wieder ohne Maske. Dann ist zum Beispiel das Grillen auf öffentlichen Plätzen und in Parks wieder erlaubt. Auch Trödelmärkte dürfen wieder stattfinden: Wellnestempel dürfen wieder öffnen -genauso wie die Spaßbäder

Weitere Lockerungen im Sportbereich

Sportarten mit Körperkontakt, also beispielsweise Handball, Basketball, Fußball, sind nun auch in geschlossenen Räumen erlaubt - allerdings nur mit Gruppen bis bis zu 10 Personen. Neu ist auch: Im Freien ist der Kontaktsport in Gruppen bis zu 30 Personen erlaubt. Im praktischen Leben heißt das, das auch Fußball-Turniere unter Kindern und Jugendlichen im Freien wieder erlaubt sind. Es muss aber immer nachvollziehbar sein, wer sich wo befunden hat - also auch hier müssen die Name und Adresse erfasst werden.

Events und Kultur

Veranstaltungen und Versammlungen generell mit bis zu 100 Personen werden wieder erlaubt: Da gilt weiter der Mindestabstand von einem Meter 50. Es sind sogar Veranstaltungen mit über 100 Personen wieder erlaubt... da muss aber jedes Mal das Gesundheitsamt genau entscheiden, welche Schutzvorschriften eingehalten werden müssen. Bei Theatern, Konzertsälen und anderen Veranstaltungen bei denen es feste Sitzplätze gibt, muss die Abstandsregel nicht mehr beachtet werden. Aber da muss dann ein Sitzplan erstellt werden auf dem man genau sehen kann, wer wo sitzt.