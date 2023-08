Weltkindertag in Hagen

Am 20. September 1989 verabschiedeten die Vereinten Nationen die Kinderrechtskonvention. Daran wird seitdem am Weltkindertag erinnert. In diesem Jahr lautet das Motto "Unsere Welt - unsere Zukunft". Ein Hinweis darauf, dass in der Konvention ein Recht der Kinder auf eine gesunde Umwelt fehlt. Aktuell beschäftigt sich der UN-Kinderrechtsausschuss damit, das zu ergänzen. Beim Fest am Allerwelthaus gibt es Bühnenaktionen, Kreativangebote und alles, was Kinder und Jugendliche brauchen, um Spaß zu haben. Am 22. September ab 15 Uhr.