Weltladen ist wieder auf

Kaffee, Tee, Schokolade oder Gewürze - gerade in der Corona-Zeit ist es wichtig, an den fairen Handel zu denken. Denn Millionen Menschen in den südlichen Ländern sind darauf angewiesen, daß Lieferketten nicht einreißen und die Nachfrage aus dem Norden nicht ausbleibt. In den Staaten, in denen die Produzenten leben, gibt es keine Unterstützung wie bei uns für die Opfer der Pandemie. Dazu kann man aber als Verbraucher beitragen. Übrigens verkauft der Weltladen zur Zeit auch Atemschutzmasken. Sie wurden von der Paulusgemeinde genäht, kosten 6 Euro das Stück und der Erlös geht an die Gemeinde. Das Café im Allerwelthaus bleibt bis auf Weiteres geschlossen, man kann aber für später Verzehrgutscheine bestellen.