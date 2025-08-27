Weltretter in Hagen

Bei einer Klimatour durch den Fleyer Wald wird gezeigt, wie der Klimawandel auch die Vegetation in Hagen verändert und wie nachhaltige Waldbewirtschaftung aussieht. Beim Südafrika-Abend im AllerWeltHaus führt Jessica Bönn von Capetopia durch die Geschichte und aktuellen Herausforderungen Südafrikas. Den Abschluss macht eine Kurzvorführung des Spielfilms "Der vermessene Mensch" mit anschließender Diskussion. Es geht um deutsche Verbrechen an Herero und Nama in der Kolonie "Deutsch-Südwestafrika" - dem heutigen Namibia.

Anmelden können sich interessierte Leute bei der VHS.