Weltretter in Hagen

Veröffentlicht: Mittwoch, 27.08.2025 08:35

Die Weltretterreihe geht weiter mit den Schwerpunkten Klimawandel, Südafrika und Kolonialgeschichte. Es geht um eine Kooperation von Volkshochschule, dem Hagener Heimatbund und dem AllerWeltHaus. Die Weltretterreihe geht weiter mit den Schwerpunkten Klimawandel, Südafrika und Kolonialgeschichte.

© Claudia Eckhoff

Bei einer Klimatour durch den Fleyer Wald wird gezeigt, wie der Klimawandel auch die Vegetation in Hagen verändert und wie nachhaltige Waldbewirtschaftung aussieht. Beim Südafrika-Abend im AllerWeltHaus führt Jessica Bönn von Capetopia durch die Geschichte und aktuellen Herausforderungen Südafrikas. Den Abschluss macht eine Kurzvorführung des Spielfilms "Der vermessene Mensch" mit anschließender Diskussion. Es geht um deutsche Verbrechen an Herero und Nama in der Kolonie "Deutsch-Südwestafrika" - dem heutigen Namibia.

Anmelden können sich interessierte Leute bei der VHS.

