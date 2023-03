Weniger Ausbildungsverträge im Handwerk abgeschlossen

257 Ausbildungsverträge wurden in Hagen abgeschlossen - ein Minus von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Handwerkskammer sagt, die wirtschaftliche Ausgangslage durch den Ukraine-Krieg und die letztes Jahr noch bestehenden Corona-Regeln sind ein Grund für die Entwicklung. Außerdem gehe der Trend bei Jugendlichen zu höheren Bildungsabschlüssen. Sie studieren lieber als eine Ausbildung zu machen. Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe sei in allen Bereichen groß. Das zeigten die Einträge in der Praktikums- und Lehrstellenbörse der Kammer.