Weniger Erkrankte in Hagen

Die Zahl der aktuell an Covid 19 Erkrankten in Hagen geht weiter zurück. Heute meldet das Gesundheitsamt noch 319 Erkrankte, das sind 147 weniger als vor einer Woche. Innerhalb eines Tages sind 9 Neuinfizierte hinzugekommen, aber auch 55 Genesene. Zwei Menschen im Alter von 89 und 86 Jahren sind gestern am Virus verstorben. Der Inzidenzwert liegt heute bei knapp 113.









© shutterstock.com