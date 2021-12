Weniger Kinder im Krankenhaus

Im letzten Jahr mussten in Hagen 1200 Kinder behandelt werden - Im Vorjahr waren es mit rund 1400 deutlich mehr. Über die Gründe kann man nur spekulieren; möglicherweise sind die Kinder weniger draußen zum Spielen gewesen, und deshalb gab es weniger Unfälle. Oder aber, die Eltern waren wegen der Pandemie zurückhaltender dabei, Kinder mit einer Verletzung ins Krankenhaus zu bringen. Der häufigste Grund für die Behandlung von Kindern ist eine Gehirnerschütterung, in der Regel in Folge eines Sturzes.