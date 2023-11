Weniger Krätzefälle in Hagen

Vergangenes Jahr verzeichnete die Krankenkasse 718 Fälle von Krätze - das waren 16 Prozent weniger als im Jahr davor und sogar 62 Prozent weniger als vor der Corona. Grund für den Rückgang dürfte die Corona-Pandemie mit den Kontaktbeschränkungen sein. Denn man steckt sich meist durch engen Hautkontakt mit Erkrankten mit Krätze an. Krätze kann jeder bekommen und das hat nicht unbedingt etwas mit mangelnder Hygiene zu tun. Auch eine indirekte Übertragung über Kleidung, Handtücher oder Bettwäsche ist möglich. So kann es auch in Kindergärten, Gemeinschaftseinrichtungen oder in Alten- und Pflegeheimen zur Ansteckung kommen.