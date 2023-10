Weniger Studenten in Hagen

Die FH hatte im letzten Wintersemester insgesamt 10.100 Studentinnen und Studenten, davon 2.200 am Standort Hagen. Der Rückgang der Studentenzahlen an nahezu allen Universitäten und Fachhochschulen in NRW hat vor allem demografische Gründe, hängt aber auch mit der Krisensituation zusammen. Viele Leute setzen auf Sicherheit. Bei der Fernuni kommt die Besonderheit des Fernstudiums dazu: Viele Leute, die diese Möglichkeit in der Pandemie genutzt haben, machen nun wieder etwas anderes.