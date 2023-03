Wenn der Kaufhof geht...

Die Hagen-Wirtschaftsentwicklung ist schon seit einiger Zeit im Gespräch mit Immobilienbesitzer Bernd Sass. Christopher Schmitt von der Wirtschaftsförderung sagt: "Wir stehen im Austausch mit dem Vermieter der von Kaufhof in Hagen genutzten Immobilie. Dieser entwickelt zurzeit ein Nachnutzungskonzept. Die Nachmieter werden zu gegebener Zeit benannt. " Was oder wer am Ende auf die 14 000 Quadratmeter kommen kann, ist noch offen. Besitzer Bernd Sass hatte im November 2020 mit dem Kaufhof einen Umbau mit neu gestalteter Fassade geplant - eine intensive Beschäftigung mit dem Gebäude und seinen Möglichkeiten gab es also schon.