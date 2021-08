Wer hat, der gibt

Wer hat, der gibt. So heißt eine neue Bewegung, die sich jetzt auch bei uns in Hagen formiert. Am kommenden Freitag (20. August) will die Gruppe mit einer Tanz-Demo, am Samstag dann nochmal mit einer Rad-Demo auf sich aufmerksam machen. Veranstalter und Basis der Hagener Ortsgruppe der Bewegung sind unter anderem das Allerwelthaus, Fridays for Future und die Falken.

© Pixabay Idrissa Sow