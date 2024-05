Wer kennt diese Frau?

Eine Spaziergängerin hatte die Tote am Rande eines Waldweges in Ennepetal gefunden. Auffällig an der Frau ist ein fehlender Fingernagel am Ringfinger der linken Hand. Außerdem hat sie am Mittelfinger einen deformierten Nagel. Über diese Merkmale hofft die Hagener Mordkommission auf konkrete Hinweise zur Identität. Das von der Polizei veröffentlichte Porträtfoto ist aus Pietätsgründen mit einer Software bearbeitet worden. Die Frau ist 1,64 groß und schlank, zwischen 35 und 45 Jahre alt und hat rotbraune, schulterlange Haare.