Das Opfer ist in seiner Wohnung tot aufgefunden worden. Wegen der Spurenlage, insbesondere der Blutspuren in der Wohnung, gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von Raub mit Todesfolge aus. Dem Opfer ist laut Obduktionsbericht so sehr zugesetzt worden, dass er an den Folgen dieser Gewalteinwirkung verstorben ist. Zwei Männer werden mit der Tat in Verbindung gebracht, von einem gibt es ein Fahndungsfoto. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.