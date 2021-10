Wer kennt diesen Mann?

Bereits im Oktober letzten Jahres meldete ein 73-jähriger Hagener, dass seine Kreditkarte gestohlen wurde. Der bislang unbekannte Dieb hob mit der Karte insgesamt sechs Mal Geld ab. An einem Automaten am Bahnhof in Iserlohn filmte ihn eine Überwachungskamera. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, soll sich unter der Nummer 02331/9862066 bei der Polizei melden.

Die Fahndungsbilder gibt es hier.