Wer muß wohin?

Wer sich persönlich arbeitslos melden will, geht ins Kundencenter in der Mariengasse 3. Das Beratungscenter an der Berliner Straße 34 in Haspe ist nur für Besucher mit einem festen Termin die richtige Anlaufstelle. Das Berufsinformationszentrum und die Jugendberufsagentur finden Jugendliche in der Goldbergstraße 13 bis 15. Viele Anliegen können aber auch online oder telefonisch geklärt werden - alle Info dazu gibts auf https://www.arbeitsagentur.de