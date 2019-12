Wertstoffhof Haspe

Die Entsorgung ist in der Regel kostenlos, nur für Grün- und Strauchschnitt wird eine Gebühr fällig. Der Wertstoffhof gehört zum Hagener Entsorgungsbetrieb, vor Ort in Haspe sind Leute vom Werkhof und vom gemeinnützigen Verein AS, der die letzten Jahre ja schon die Annahme von gelben Säcken in Haspe organisiert hat.

Der neue Wertstoffhof an der Tückingsstraße ist montags bis freitags ab 7.30 Uhr geöffnet, samstags geht es eine Stunde später los.