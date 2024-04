Westfalia sammelt Spenden

Bei Westfalia Hagen gibt es heute einen großen Aktionstag. Der Verein will damit die gemeinnützige Organisation Jamii e.V. unterstützen. Diese setzt sich für die Förderung von Bildung und Sport für Kinder in Tansania einsetzt. Es geht um die Entwicklung von Talenten und darum einen Raum zu schaffen, in dem Kinder gemeinsam für eine bessere Zukunft arbeiten können.

© Fotolia