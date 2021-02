Wettbewerb in den Startlöchern

Radio Hagen ist mit dabei, denn gute Ideen zu haben und sie umzusetzen, ist ein beispielhaftes Zeichen in der Pandemie. Gesucht werden also Schulen mit engagierten Lehrern, die etwa eine Internetbetreuung für Homeschooling mit Leidenschaft gut umsetzen. Ebenso sucht der Verband Betriebe, die zum Beispiel Azubis auf Distanz gut ausbilden und dafür originelle Lösungen entwickelt haben. Für beide gibt es Prämien, aber wichtiger noch: Die Ideen werden als gute Beispiele bei uns im Radio vorgestellt. Noch ist die Sache in Vorbereitung, aber sobald sie startklar ist, sagen wir Bescheid.