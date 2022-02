Wetter und die Folgen

Der Sturm sorgt heute in ganz NRW für einen schulfreien Tag. Die Kinder sollen nach Möglichkeit zuhause bleiben, die Schulen in Hagen bieten aber auf jeden Fall eine Aufsicht an. Eltern von Kita-Kindern werden gebeten, die Kinder heute im Haus zu lassen. Aber auch die Kitas bieten Betreuung an. Der Sturm hat in Hagen bisher meist kleinere Schäden angerichtet.