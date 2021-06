Wichtig für Zweitimpfungen

Der Grund: Für den vorgesehenen Zeitpunkt der Zweitimpfung müssen die Termine gebündelt werden. Da an den Tagen der Zweitimpfung nicht ausreichend Impflinge vorhanden sind, um ein komplettes Packet Impfstoff zu verbrauchen, will das Impfzentrum nach Absprache mit den Betroffenen die Termine für die Zweitimpfungen bündelt. Das betrifft die Personen, die ihren Zweitimpfungstermin zwischen dem 17. Juli und 10. September hätten. Die Betroffenen werden dringend gebeten, sich mit dem Impfzentrum Hagen unter impfzentrum@stadt-hagen.de in Verbindung zu setzen.